In Halle läuft nach einem mutmaßlichen Badeunfall ein größerer Rettungseinsatz. Einsatzkräfte suchen am Riveufer der Saale nach einem Mann, der seit den Mittagsstunden vermisst wird. Laut Polizei haben Zeugen gegen 14 Uhr per Notruf gemeldet, dass ein Mensch in die Saale gesprungen, aber nicht wieder aufgetaucht sei. Bei dem Vermissten handelt es sich um einen 30 Jahre alten Mann, der mit einem Bekannten unterwegs war, erklärte die Polizei weiter.