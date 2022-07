Ein Polizeisprecher hatte am Morgen darauf verwiesen, dass sich die Suche schwierig gestalte, da die Saale ein fließendes Gewässer sei. Das mindere die Chancen, den Vermissten am Ort seines Verschwindens zu finden.

Am Mittwoch war es in den Mittagsstunden an der Saale offenbar zu einem Badeunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen per Notruf gemeldet, dass ein Mensch in die Saale gesprungen, aber nicht wieder aufgetaucht sei. Bei dem Vermissten handelt es sich um einen 33-jährigen Mann, der mit einem Bekannten unterwegs war.