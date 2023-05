Reisende zwischen Halle und Sangerhausen müssen am Samstag den 27. Mai und am Dienstag den 30. Mai mit Zugausfällen bei Abellio rechnen. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass auf Grund von Personalmangel am Samstagnachmittag und am Dienstagabend Stellwerke zeitweise nicht besetzt werden könnten. In dieser Zeit fahren zwischen Röblingen am See und Sangerhausen keine Züge.