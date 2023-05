Reisende zwischen Halle und Sangerhausen müssen am Dienstag, den 30. Mai, mit Zugausfällen bei Abellio rechnen. Wie das Bahnunternehmen Abellio mitteilte, kann die Deutsche Bahn die Stellwerke zeitweise nicht besetzen. In dieser Zeit fahren zwischen Röblingen am See und Sangerhausen keine Züge.