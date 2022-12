Bei dem Unglück in Halle-Ammendorf in der Nacht zum 2. Dezember eine einzelne Lok in einen 12-köpfigen Bautrupp gefahren. Ein Mann kam dabei ums Leben. Drei Arbeiter wurden schwer verletzt. Sie sind laut Staatsanwaltschaft inzwischen außer Lebensgefahr. Der Lokführer hatte einen Schock erlitten.