Die Deutsche Bahn will nach eigener Aussage in den kommenden Monaten den Bereich des elektronischen Stellwerks Halle-Ost erweitern. Es soll demnach künftig auch die Signale und Weichen im Bereich Halle-Leuchtturm/Kanena in Richtung Gröbers - Leipzig/Halle Flughafen und Schkeuditz steuern. Damit würden weitere Arbeiten für die umfassende Modernisierung des äußeren Bahnknotens in Halle abgeschlossen.