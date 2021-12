30 Jahre Hilfe Bahnhofsmission Halle feiert Geburtstag mit besonderem Gottesdienst

An Bahnhöfen sind Menschen auf der Durchreise unterwegs, für manche sind sie Endstation, für andere Anlaufstelle in der Not. Fünf Bahnhofsmissionen gibt es in Sachsen-Anhalt, eine davon in Halle. Diese hat am Sonntag ihr 30-jähriges Jubiläum mit einem ökumenischen Gottesdienst begangen.