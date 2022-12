In Halle ist bei einem schweren Bahnunfall in der Nacht zum Freitag eine Person ums Leben gekommen. Wie die Bundespolizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, erfasste gegen drei Uhr eine einzelne Lok vier Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die zu einem Bautrupp gehörten. Laut Polizei befindet sich die Unfallstelle in einem Baustellenbereich am Gleisdreieck Halle Ammendorf (nahe Europachaussee). Das Opfer, ein Sicherungsposten, sei noch am Unfallort gestorben. Ein weiterer Sicherungsposten sei schwerstverletzt und zwei Gleisarbeiter verletzt worden. Die drei Verletzten sind inzwischen außer Lebensgefahr.