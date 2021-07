Bauarbeiten für Schutzwall laufen Gimritzer Damm in Halle-Neustadt: Keine Sorge bei Hochwasser vor Ende der Bauarbeiten

Hauptinhalt

In Halle wird am maroden Gimritzer Damm bis Ende Juni 2022 eine Hochwasserschutzwand gebaut. Sie soll etwa 15.000 Menschen in Halle-Neustadt vor einem Hochwasser wie im Jahr 2013 schützen. Doch was passiert, wenn ein Saale-Hochwasser kommt, bevor der Bau fertig ist?