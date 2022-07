Nach dem Streik am Mittwoch gibt es für die Straßenbahnkunden in Halle die nächsten Einschränkungen: Seit Donnerstag werden die Bahnen in der Innenstadt für mehr als zehn Tage umgeleitet. Wegen Gleisbauarbeiten im Bereich Kleinschmieden ist der Abschnitt zwischen Marktplatz und Kleinschmieden vom 14. bis 25. Juli für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Insgesamt zehn Bahn- und eine Buslinie können laut Hallescher Verkehrs AG (Havag) nicht mehr auf ihrer gewohnten Strecke fahren.