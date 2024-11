Wegen Straßenbauarbeiten gibt es seit Montag in Halle Änderungen auf Bus- und Straßenbahnlinien der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) . Gebaut wird nach Angaben der Stadt bis voraussichtlich zum 27. November in der Merseburger Straße zwischen Einmündung Kurt-Wüsteneck-Straße und Florian-Geyer-Platz.

In der Georgi-Dimitroff-Straße werden in Höhe Kurt-Wüsteneck-Straße in beiden Richtungen Ersatzhaltestellen eingerichtet. In der Georgi-Dimitroff-Straße wird in Richtung Ammendorf vor der Einmündung Merseburger Straße Höhe Sparkasse eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestellen Karl-Pilger-Str. und Kurt-Wüsteneck-Str. werden durch die Linie 24 in beiden Richtungen nicht bedient.