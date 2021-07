Wer in Halle ein Haus bauen will, muss für das Bauland so viel zahlen wie nirgends sonst in Sachsen-Anhalt. Im Jahr 2020 kostete Bauland in Halle im Durchschnitt 175,52 Euro pro Quadratmeter, wie das Statistische Landesamt ermittelt hat. In Magdeburg waren es 125,93 Euro, in Dessau-Roßlau als dritter kreisfreier Stadt des Landes 66,31 Euro pro Quadratmeter.