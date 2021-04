Begleitung todkranker Menschen Spatenstich für neues Hospiz in Halle

Weil der Platz im Hospiz am Elisabeth-Krankenhaus in Halle nicht mehr ausreicht, wird jetzt im Süden der Stadt ein neues Haus errichtet. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich. In gut einem Jahr soll das neue Hospiz eröffnet werden.