Beatles-Museum Öffnungszeiten: täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr; Eintritt: Erwachsene 6,50 Euro, Kinder 3,50 Euro



Das Beatles-Museum wurde am 18. Juni 1989 in Köln eröffnet und zog im Jahr 2000 aus Platzgründen in ein saniertes Barockgebäude in Halle um. Rund 420.000 Besucher sollen seitdem das Haus besucht haben.