Halle: Millionen-Förderung für Wasserwerk Beesen ungewiss

Halle und das Trinkwasser Nach dem Bau des Pumpwerks in Beesen war Halle 1868 die erste deutsche Stadt, die alle Haushalte an eine zentrale Wasserversorgung angeschlossen hatte. Bis 1957 versorgte das Wasser aus der Saale-Elster-Aue in Beesen allein die Stadt Halle, später kam Wasser aus der Elbaue und ab 1965 aus der Rappbodetalsperre hinzu.



Die letzte Modernisierung des Wasserwerks begann noch zu DDR-Zeiten. Im Mai 1993 wurden die Altanlagen nach 125 Jahren Betrieb stillgelegt und durch ein neues, 100 Millionen DM teures Wasserwerk ersetzt – zu einem Fünftel gefördert vom Bundesforschungsministerium. Das Werk gehörte seinerzeit zu den modernsten Anlagen seiner Art in Europa.



Seit den Zweitausenderjahren kommt der Hauptteil des halleschen Trinkwassers aus dem Ostharz. Das Wasserwerk Beesen wurde 2007 in Reserve gestellt.