Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat am Montag vor dem Landgericht Halle ein Prozess gegen bandenmäßig organisierten Drogenhandel begonnen. Angeklagt sind drei Männer und eine Frau, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Ihnen werden insgesamt knapp 50 Straftaten vorgeworfen, darunter unerlaubter Waffenbesitz.

Zudem sollen die Angeklagten sich laut Staatsanwaltschaft regelmäßig in Halle und an anderen Orten größere Mengen Drogen für den Weiterverkauf beschafft haben. Die Ermittler beschlagnahmten unter anderem 22 Kilogramm Kokain und 100 Kilogramm Cannabis.

Einer der Angeklagten soll den Mord an einem Konkurrenten in Auftrag gegeben haben. Bildrechte: MDR

Die Verteidiger kündigten am Montagmorgen an, dass ihre Mandanten im Alter zwischen 36 und 72 Jahren sich am ersten Prozesstag nicht zu den Vorwürfen äußern wollten. Aufgrund des Umfangs der Vergehen sind bislang mehr als 30 Verhandlungstage angesetzt.