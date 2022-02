Die 4. Hundertschaft der Bereitschaftspolizei des Landes wird künftig von Halle aus im Einsatz sein. In elf Monaten und einem Tag Bauzeit wurde ein neues Dienstgebäude errichtet. Auf dem Gelände der früheren Fliederwegkaserne ist ein Gebäude aus 72 vorgefertigten Raummodulen entstanden. Hier sind Unterkünfte sowie Verwaltungs-, Sport- und Schulungsräume für 123 Bedienstete und 30 Praktikanten gebaut worden.

Angetreten zur Übergabe: Die Bereitschaftspolizei des Landes ist wieder in Halle vertreten. Bildrechte: Cornelia Müller.

Am Mittwoch wurde der Neubau eingeweiht. Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) hat das Gebäude offiziell an Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) übergeben. Das dreigeschossige Dienstgebäude wurde in Stahlmodulbauweise errichtet. Auf dem Areal gibt es eine neue Fahrzeughalle für 35 Einsatzfahrzeuge. Die Außenanlagen und ein Parkplatz mit 100 Stellplätzen wurden ebenfalls hergerichtet.