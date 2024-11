In der ersten Woche machten davon rund 2.000 Gäste Gebrauch. Für November eine schöne Bilanz, sagte Zoosprecher Tom Bernheim MDR SACHSEN-ANHALT. Die meisten Gäste habe man am Sonnabend (600) und Sonntag (400) gezählt. Besucher, die von der Aktion nichts gewusst hätten, hätten den Eintrittspreis sogar aufgerundet und für zwei Erwachsene 30 statt 28 Euro bezahlt. Im Schnitt gaben die Besucher laut Bernheim rund 5 Euro.

Im Gespräch mit MDR AKTUELL erklärt Zoodirektor Dennis Müller die Hintergründe: So sei der Zoo im November deutlich weniger besucht als in anderen Monaten. "Denen, die trotzdem kommen, wollen wir ein schönes Erlebnis verschaffen, auch wenn sich der Zoobesuch wegen des Wetters vielleicht nicht ganz so gut anfühlt wie sonst." Da viele Tiere an kalte Temperaturen gewöhnt seien, gebe es trotzdem einiges zu entdecken, so der Zoochef.