Nachwuchs: Elefant im Bergzoo Halle geboren

07. Februar 2024, 10:44 Uhr

Der Bergzoo in Halle freut sich über Zuwachs bei der Elefantenherde. Elefantenkuh Tana brachte am Wochenende einen Bullen zur Welt. Um nun für die nötige Ruhe zu sorgen, bleibt das Elefantenhaus vorläufig für Besucher geschlossen. Möglicherweise können Besucher das Tier am Wochenende erstmals sehen. Die Organisation Peta kritisierte zum Anlass der Geburt die Tierhaltung im Zoo.