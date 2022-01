Der Zoo in Halle ist um eine Attraktion reicher: Am Mittwoch sei die Sumatratigerin Lara im Bergzoo eingetroffen, teilte ein Sprecher des Bergzoos am Donnerstag mit. Das Weibchen ist das erste Exemplar dieser Tigergattung an der Saale. Bisher wurden ausschließlich malaysische Tiger in Halle gehalten.

Das Tigerweibchen Lara erkundet sein neues Gehege in Halle. Bildrechte: Dr. Dennis Müller für Zoo Halle