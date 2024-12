Die mehr als 300 Lichtfiguren, die mit stimmungsvoller Musik und Soundeffekten in Szene gesetzt werden, wurden von chinesischen Laternenkünstlern in monatelanger Handarbeit gefertigt. Sie sind Teil einer Jahrhunderte alten Kunsttradition, bei der Metall und Stoff zu kunstvollen Laternen verarbeitet werden. Nach ihrem Transport nach Deutschland werden die Figuren innerhalb von sechs Wochen aufgebaut und auf rund fünf Hektar Fläche entlang eines über zwei Kilometer langen Rundwegs präsentiert.

Neben der Faszination sorgt die Ausstellung auch in diesem Jahr für kritische Stimmen. Bereits 2022 hatte der Naturschutzbund (NABU) Halle in einem offenen Brief auf Probleme hingewiesen. Ein Sprecher erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Kritik weiterhin gelte.