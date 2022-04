Mit der seit Sonntag gültigen Corona-Verordnung kann der Bergzoo in Halle seine Tierhäuser wieder für Besucher öffnen – nach mehr als einem Jahr pandemiebedingter Schließzeit. Wie der Zoo mitteilte, ist nun ein Besuch erstmals wieder ohne Einschränkungen möglich.

Seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren musste die Einrichtung mehrmals schließen, unter anderem in beiden Jahre auch über die Ostertage. Deswegen sei man nun erleichtert, rechtzeitig vor den Osterferien wieder alles öffnen und ab 9. April die "Fantastische Osterwelt" anbieten zu können. Bis 24. April warten unzählige Tierfiguren, ein Miniaturbauernhof mit echten "Osterhasen" und ein Ferienprogramm mit Mitmachangeboten auf kleine Gäste.

Als Höhepunkt des Osterprogramms gibt der Zoo "Das große Osterspektakel" an Ostersonntag und -montag an. An beiden Tagen spielen unter anderem Bands auf zwei Bühnen, es gibt Kinderschminken sowie kommentierte Fütterungen.