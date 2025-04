Auch neu ist das Parksystem im zooeigenen Parkhaus. Grund für die Umstellung war nicht nur das bisherige Parksystem, das laut Bernheim "ein bisschen in die Jahre gekommen" war, sondern auch mehrere Einbrüche in den Park-Münzautomaten. Daher haben wir beschlossen, "zukünftig das Ganze über Kennzeichenerfassung und einen Automat mit Kartenzahlung umzusetzen", so der Sprecher des Zoos weiter.