Und wir brauchten schnell einen Plan: Was gilt es jetzt alles zu beachten? Die größte Sorge waren gar nicht die ausbleibenden Besucher. Vielmehr haben wir uns gefragt, was in der Tierpfleger-Mannschaft passiert, wenn die Pandemie ausbricht. Wenn einzelne Pfleger oder ganze Bereiche zu Hause bleiben müssen: Wer versorgt dann die Tiere? Das war eine sehr intensive Phase, in der wir uns komplett neu erfinden mussten.