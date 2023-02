In Halle (Saale) hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein Betonmischer gegen acht Uhr in der Ludwig-Wucherer-Straße aus bislang ungeklärter Ursache einen Fußgänger. Dieser wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen Gesundheitszustand konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Derzeit läuft die Unfallaufnahme vor Ort. Bildrechte: MDR/Hannes Leonard