In Halle hat eine Frau eine sechsstellige Geldsumme an falsche "Heiler" verloren. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach hatte die Frau bereits im November 2024 Kontakt zu einer vermeintlichen Heilpraxis in Lettland aufgenommen. Das Kind der 52-Jährigen soll angeblich von einem "Fluch" überzogen worden sein, der es krank mache.