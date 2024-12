Das Landgericht Halle hat am Montag drei Männer aus dem Ruhrgebiet wegen gewerbsmäßigen Betruges in insgesamt 19 Fällen verurteilt. Zwei von ihnen erhielten Freiheitsstrafen von einem Jahr und sechs Monaten sowie einem Jahr und neun Monaten, die beide auf Bewährung ausgesetzt worden.

In der Folge wird einem der Angeklagten zusätzlich vorgeworfen, in zehn Fällen minderwertigen Schmuck mit einer Goldlegierung für hohe dreistellige Summen an Juweliere in ganz Deutschland als echten Goldschmuck verkauft zu haben. Auch das hat der Angeklagte zugegeben.