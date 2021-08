Am Montag zog das Landesamt für Verbraucherschutz Bilanz für das Jahr 2020. Es hat unter anderem erreicht, dass die Nikotin-Beutelchen nicht mehr verkauft werden dürfen – die Hersteller werden ihre Beutel vom deutschen Markt zurückziehen. Die Nicotin Pouches gelten hier als Lebensmittel. "Wenn sie als Lebensmittel eingestuft sind, dann dürfen sie nicht mit einem Giftstoff, und Nikotin ist ein Giftstoff, in den Verkehr gebracht werden", so Mäde.

Die DNA der Fische wird im Labor bestimmt. Bildrechte: Alexander Kühne

Beim Thema Lebensmittelbetrug liegt laut LAV Fisch unter den Top 3. Das heißt: Auf der Packung oder der Speisekarte steht ein Fisch, der nicht drin ist. Beispiel Butterfisch: "Butterfisch kommt in der Nordsee vor, ist sehr klein und wird quasi nicht gehandelt", erklärt Lebensmittelexperte Mäde.



"Buttermakrelen sind dagegen sehr große Speisefische, die vor den Küsten Afrikas und Südamerikas gefangen werden. Sie enthalten Stoffe, die bei den Verbrauchern Verdauungsprobleme verursachen können." Das Problem: Oft werde Butterfisch angeboten, der in Wahrheit Buttermakrele ist. Per DNA-Analyse und mit dem Abgleich in Datenbanken wird in den Laboren der Behörde die exakte Fischart bestimmt.