Student Carl, 9. Semester, war der erste im Raum und sitzt schon in seiner Bank. Er hatte den QR-Code an der Tür zum Hörsaal mit der Uni-eigenen "Löwen App" gescannt und sich damit eingeloggt. Mit Scannen der App erklärt man, dass 3G erfüllt ist. Das muss jeder machen, der an einer der 4.000 Lehrveranstaltungen der Uni pro Woche teilnehmen will. Auch dann, wenn nicht kontrolliert wird. Alternativ kann man sich auch händisch in eine Liste eintragen.