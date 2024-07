Slawik hat rund 30 Jahre in der Logistik-Branche gearbeitet. Er sei in keiner politischen Partei, aber "demokratisch eingestellt". Zuletzt hat er sich für die Stadt Weißenfels rund ein Jahr unter anderem um die Zensus-Befragung gekümmert und dafür geworben, dass die Akzeptanz dafür bei den Menschen steigt. Das demokratische Allgemeinwohl liegt ihm also am Herzen – das hat zweifellos auch der Prozess-Marathon in Halle gezeigt.