Sie können sich vorstellen, dass die täglichen Tätigkeiten in der Medizin so komplex sind und fast an jeder Stelle eine Verantwortung getragen werden muss, dass es nie funktionieren wird, alles in der Medizin mit einem Vier-Augen-Prinzip abzusichern.

Dr. Sven Seeger Elisabeth-Krankenhaus, Chefarzt der Geburtsklinik