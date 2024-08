Der mutmaßliche Bombenbauer, ein 37 Jahre alter Hallenser, war bei dem Großeinsatz in der Schlosserstraße in Halle im April festgenommen worden. Anwohner hatten die Polizei gerufen, weil der unter dem Namen "Bomben-Rüdi" bundesweit bekanntgewordene Mann rechtsextreme Parolen aus dem Fenster gebrüllt hatte. Bei der Hausdurchsuchung wurde dann der Sprengsatz gefunden. Wie die Staatsanwaltschaft später mitteilte, deuteten Indizien darauf hin, dass der Mann Menschen töten wollte, die nicht in sein Weltbild passten. Sie geht davon aus, die Ermittlungen innerhalb der kommenden vier Wochen abschließen zu können.