Allerdings wurde rund um die Fundstelle in der Willy-Bredel-Straße ein Sicherheitsbereich von 250 Metern Umfang eingerichtet. Am Rande dieses Sicherheitsbereichs stehen fünf Wohnblöcke, deren Bewohner gebeten wurden, sich für die Zeit der Bombenentschärfung möglichst nicht an den Fenstern aufzuhalten, die in Richtung des Fundortes zeigen. Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr informierten die Anwohner in den betroffenen Häusern.