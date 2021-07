Entschärfung erst am Montag Wieder Bombenfund am HFC-Nachwuchszentrum in Halle

Bei Bauarbeiten am neuen HFC-Leistungszentrum auf der Silberhöhe wurden in Halle zwei Fliegerbomben entdeckt. Wieder einmal. Am Montag sollen sie entschärft werden. Ob Evakuierungen nötig sein werden, ist noch unklar.