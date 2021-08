"Weltkriegsbombe gefunden", "Fliegerbombe entschärft" oder gar "Blindgänger gesprengt" – das wurde in der letzten Zeit häufiger aus dem Stadtteil Silberhöhe in Halle gemeldet. Auf insgesamt 14 Weltkriegsbomben ist man dort auf der Großbaustelle für das neue HFC-Nachwuchsleistungszentrum gestoßen. Und es könnten noch mehr werden, denn noch ist die Suche nicht beendet.

Frank Engelmann (l.) und Danny Bernhardt schauen sich vor dem Sondengang die Karte der Baustelle an. Bildrechte: MDR/Cornelia Müller

Dafür suchen sie das Gelände mit einem besonderen Gerät ab. Was aussieht, als würden sie einen Pflug vor sich herschieben, ist eine sogenannte Fünf-Kanal-Sonde, erklärt Engelmann: "Eine Mehrkanalanlage mit fünf Sonden, damit können wir quasi eine Breite von zwei Metern aufnehmen und schaffen mehr Quadratmeter in kürzerer Zeit. In dem Fall ist es noch mit GPS ausgestattet, das heißt, wir können alles georeferenzieren." So entsteht eine digitale Karte, die Anomalien im Boden anzeigt.