Wegen einer Bombendrohung ist ein großes Einkaufszentrum zwischen Halle und Leipzig geräumt worden. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, ging am Vormittag eine Nachricht bei der Bundespolizei in Halle (Saale) ein, dass in dem Center in Sandersdorf-Brehna angeblich ein Sprengsatz deponiert worden sei.