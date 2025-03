Polizeieinsatz läuft Bombendrohung an Grundschule in Halle

20. März 2025, 09:14 Uhr

An der Karl-Friedrich-Friesen Grundschule in Halle läuft seit dem Morgen ein Polizeieinsatz. Hintergrund ist eine Bombendrohung. Die Kinder wurden abgeholt oder an eine benachbarte Schule gebracht.