Straftat Polizei ermittelt wegen zwei Bombendrohungen gegen Schulen in Halle

21. März 2025, 08:37 Uhr

An der Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule in Halle hat es am Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz gegeben. Hintergrund war eine Bombendrohung. Später am Vormittag kam eine weitere Drohung gegen eine andere Schule hinzu.