Am Schulhaus der Grundschule "Westliche Neustadt" in Halle hängen drei Banner: "Sanierung geplatzt", "Schreibt uns nicht ab" und "Wir sind auch wichtig" steht darauf geschrieben. Die Plakate hängen schon eine Weile an dem Plattenbau-Schulhaus aus den 1970er-Jahren. Ecken hängen herunter, die Seile haben ihre Spannung verloren. Ähnlich fühlt sich vielleicht Direktorin Annette Winkler zu Beginn der Sommerferien 2022. Ein Jahr der Höhen und Tiefen liegt hinter ihr und klar ist nur, dass das Ziel noch lange nicht in Sicht ist.