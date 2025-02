Polizei ermittelt Drei Verletzte bei Bränden in Halle – und ein erneuter Autobrand

08. Februar 2025, 16:08 Uhr

In Halle ist die Feuerwehr zu drei Bränden ausgerückt. Drei Menschen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Am Samstagmorgen hat erneut ein Auto gebrannt. Die Polizei ermittelt, was die Ursache des Feuers war.