Ursache noch unbekannt Dachstuhlbrand im Osten von Halle

Im Stadtteil Büschdorf in Halle hat es in der Nacht von Sonntag auf Montag gebrannt. Der Dachstuhl eines Hauses, in dem sich Lagerräume und eine Spielothek befinden, stand in Flammen. Es gibt weder Verletzte noch Vermisste. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.