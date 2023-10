In der südlichen Innenstadt von Halle hat es am Mittwochabend gebrannt. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, mussten zwei Personen über eine Drehleiter gerettet werden. Diese und ein weiterer Mieter seien in einer Klinik ambulant wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt worden. Die Wohnung sei komplett ausgebrannt.