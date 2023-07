Brandstiftung vermutet Brand in Halle – Mann hängt außen am Fenster

Als es am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Halle gebrannt hat, ist ein Mann ist vor dem Rauch geflüchtet und hat sich außen an ein Fenster gehängt. Er musste von der Feuerwehr gerettet werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.