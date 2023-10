In Halle haben sich in der Nacht zum Freitag 50 Gäste eines Hotels in der Innenstadt vorübergehend in Sicherheit bringen müssen. Die Brandmeldeanlage des 4-Sterne-Hotels in der Leipziger Straße hatte gegen 2 Uhr Alarm geschlagen. Grund war nach Angaben der Polizei eine brennende Toilettenpapierrolle.