Straßensperrung in der Innenstadt Brand in Küchenstudio-Lager am Hansering in Halle – Verkehr eingeschränkt

Hauptinhalt

03. Februar 2025, 10:35 Uhr

Wegen eines Brandes in Halle kommt es zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Nach Polizeiangaben ist im Lager eines Küchenstudios am Hansering ein Feuer ausgebrochen.