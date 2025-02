Straßen gesperrt Zwei Mal in Flammen: Feuer in Küchenstudio-Lager am Hansering in Halle

04. Februar 2025, 11:19 Uhr

In Halle musste die Feuerwehr am Montag gleich zwei Mal zu einem Küchenstudio-Lager ausrücken. Nach dem Brand am Morgen stand das Gebäude am Hansering am Abend wieder in Flammen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.