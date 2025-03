In Halle (Saale) gibt es nach einem Hausbrand noch länger Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Wie ein Sprecher der Stadt MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag sagte, bleibt die Große Steinstraße weiter gesperrt. Nach dem Feuer sei das Haus nicht mehr standsicher. Es müssten einzelne Gebäudeteile abgetragen werden. Die Sperrung sei daher nicht zu vermeiden.

Am Dienstag hatte es in dem Haus im Stadtzentrum gebrannt. Der Dachstuhl des leer stehenden Gebäudes war in Flammen aufgegangen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Mittwoch. Einem Medienbericht zufolge gab es laut Feuerwehr Brandherde auf allen Etagen. Nach Angaben der Polizei konnten Brandermittler das Gebäude allerdings noch nicht betreten.