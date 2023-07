Brandort vorerst gesperrt Nach Brand in Tiefgarage in Halle: Ursache unklar, Mieter weiter ohne Strom

In der Beesener Straße in Halle haben die Mieter eines Mehrfamilienhauses weiterhin keinen Strom. Grund ist der Brand in einer Tiefgarage am Wochenende. Das Feuer hatte sechs Autos zerstört und weitere beschädigt. Die Elektroanlage des Hauses, die dabei ebenfalls zu Schaden kam, soll nach Angaben der Wohnungsgenossenschaft in den kommenden Tagen wieder in Betrieb gehen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar.