In der Stadtwirtschaft in der Hordorfer Straße in Halle ist gegen 16 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Radlader, Sperrmüll und Altpapierlager brennen. Die Flammen drohen laut einem Sprecher der Polizei, auf eine angrenzende Lagerhalle überzugreifen. Die Feuerwehr kämpft mit mehreren Löschzügen gegen die Flammen. Die Rauchsäule ist in ganz Halle zu sehen.