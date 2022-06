Feuerwehr im Einsatz Großbrand in der Stadtwirtschaft in Halle gelöscht

Hauptinhalt

Der Großbrand in der Stadtwirtschaft in Halle ist gelöscht. Das Feuer war am Dienstagnachmittag ausgebrochen. Ein überhitzter Radlader hatte zunächst Papier und Pappe in Brand gesetzt. Die Flammen griffen dann auf Sperrmüll über. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.